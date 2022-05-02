Быков: «Если финские игроки уедут из КХЛ, их можно будет понять по-человечески»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что финских хоккеистов КХЛ не будут вызвать в сборную.

«Это даже неудивительно! Вакханалия, которая творится сейчас во всем мире, наносит серьезный удар по спорту. Это просто дискриминация спортсменов. Абсолютно недопустимые вещи! В КХЛ больше не останется финских хоккеистов? К ним в голову не залезешь. Финнов поставили в очень сложное положение. Если кто-то уедет из России, их можно будет понять по-человечески», — сказал Быков «СЭ».

Ранее, 2 мая, на официальном сайте сборной Финляндии сообщили, что хоккеисты, которые выступают в российских клубах, не смогут играть за национальную команду.