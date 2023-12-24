Форвард «Салавата Юлаева» Дроздов о карьере в НХЛ: «Не ставлю цели попасть туда любой ценой»

Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов рассказал о перспективах карьеры в НХЛ.

«Безусловно, большое количество хоккеистов желает оказаться в сильнейшей лиге мира и попробовать закрепиться там. Многие мечтают «зацепить» за океаном хотя бы одну встречу. Если отдельно взятый спортсмен заслуживает приглашения в НХЛ, то надо соглашаться и пробовать свои силы. Но я не ставлю перед собой цели попасть туда любой ценой: моя задача — выкладываться по полной здесь и сейчас, а затем уже смотреть, что из этого получится», — приводит слова Дроздова RT.

24-летний Дроздов провел 39 игр в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24 и набрал 22 (10+12) очка.