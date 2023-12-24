Каменский о первом матче Ковальчука за «Спартак»: «Надеюсь, что он будет прибавлять»

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в матче против «Куньлуня» (5:2).

Игра с «Куньлунем» стала для Ковальчука первой с сезона-2020/21, в котором он выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

В матче против китайской команды 40-летний форвард забросил одну шайбу.

«Я считаю, что матч удался. Команда выиграла, Илья забил — что еще нужно для того, чтобы хорошо стартануть? Будем надеяться, что он от матча к матчу будет прибавлять, все-таки больше двух лет не играл. Он хорошо отыграл, даже отлично», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Контракт Ковальчука со «Спартаком» действует до конца сезона-2023/24.