Плющев о рекорде Голдобина: «Любой спортсмен играет на самолюбии. Сейчас оно реализуется в интересах «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на достижение нападающего «Спартака» Николая Голдобина, который побил клубный рекорд по числу набранных очков за один сезон в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
Игрок отметился результативной передачей в матче против «Куньлунь Ред Стар» (5:2), теперь у него 57 (28+29) очков. Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Александру Хохлачеву и словаку Бранко Радивоевичу, которые набирали по 55 очков за один сезон в «Спартаке».
«Когда человека недооценивают, то у него есть внутренний потенциал и внутренняя харизма, он хочет все доказать тем, кто в него не верил. Голдобин попал в ту атмосферу, в которой ему комфортно. Самое главное, что у него есть потенциал, который он может реализовать, и он это делает. В нашей практике было много таких, как Голдобин: те же Кучеров, Гусев. Они в свое время не были востребованы в ЦСКА, зато были востребованы племянники Квартальнова. Я думаю, что любой спортсмен играет на самолюбии. Сейчас это самолюбие реализуется и в его личных интересах, и в интересах «Спартака»», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
«Спартак» с 62 очками в 44 матчах лидирует в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|43
|22
|21
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|7
|Автомобилист
|43
|22
|21
|49
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|42
|17
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|42
|15
|27
|39
|11
|Адмирал
|40
|13
|27
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|41
|18
|23
|43
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|24.12
|14:00
|
Спартак – Куньлунь РС
|5 : 2
|24.12
|14:00
|
Витязь – Динамо Мн
|6 : 4
|24.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|2 : 3
|24.12
|16:30
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Адмирал
|- : -