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Дронов: «Два человека у нас ложатся головой под шайбу. Это очень большая цена — здоровье»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов подвел итоги седьмого матча серии второго раунда плей-офф против «Авангарда» (4:0, 4-3).

— Можно сказать, невероятная серия, отыгрались с 0:2. Первые два матча очень отличались. Нашли в себе силы и перевернули ход этой серии.

— Ожидали большего сопротивления со стороны соперника. Это вы так в порядке? Больше мастерством взяли или поймали все-таки соперника на ошибках?

— Все вместе, второй гол — поймали на ошибке. Ну и так, если мы всей командой играем: все в обороне, потом наше мастерство сказывается и делаем разницу.

— По серии в целом. Можешь назвать какой-то матч ключевым или событие?

— Мы показали свое желание, свой характер. Два человека у нас ложатся головой под шайбу. Это очень большая цена — здоровье. Мы показали, на что мы готовы ради одной цели.

— Сегодня невероятно удачно в матч вошел Егор Коробкин, казалось, у него горели глаза. Как вы сами в раздевалке это ощущали?

— Я его с самого детства знаю, лет с четырех. Всю жизнь он был заряжен на каждую игру, без разницы, всегда такой, всегда готов помогать. Только рад, что он есть у нас в команде, может разницу делать. И в эмоциональном плане, и в физическом, он готов на каждую смену. Он пашет всегда.

— Если без каких-то общих фраз о следующем сопернике. Какие характерные черты есть у «Трактора», которые заставят вас перестроить свою игру?

— Если честно, не смотрел за их игрой. Ну знаю, что неприятная команда, вязкая, от обороны играют, стараются не делать своих ошибок. Посмотрим, что нам тренеры покажут, разберем это.

— Такие матчи, как сегодняшний, настолько высасывают энергию?

— Когда побеждаешь, получаешь эмоции, тем более для меня лично было очень принципиально обыграть эту команду. У меня сейчас только положительные эмоции, думаю, что сил, наоборот, придадут, всей команде. Серия, повторюсь, получилась невероятной, вытащили первый раз в истории с 0:2, думаю, что мы находим свой характер командный, игру. Надо за это цепляться и идти дальше.

Григорий Дронов
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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