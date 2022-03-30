Дронов: «Два человека у нас ложатся головой под шайбу. Это очень большая цена — здоровье»
Защитник «Металлурга» Григорий Дронов подвел итоги седьмого матча серии второго раунда плей-офф против «Авангарда» (4:0, 4-3).
— Можно сказать, невероятная серия, отыгрались с 0:2. Первые два матча очень отличались. Нашли в себе силы и перевернули ход этой серии.
— Ожидали большего сопротивления со стороны соперника. Это вы так в порядке? Больше мастерством взяли или поймали все-таки соперника на ошибках?
— Все вместе, второй гол — поймали на ошибке. Ну и так, если мы всей командой играем: все в обороне, потом наше мастерство сказывается и делаем разницу.
— По серии в целом. Можешь назвать какой-то матч ключевым или событие?
— Мы показали свое желание, свой характер. Два человека у нас ложатся головой под шайбу. Это очень большая цена — здоровье. Мы показали, на что мы готовы ради одной цели.
— Сегодня невероятно удачно в матч вошел Егор Коробкин, казалось, у него горели глаза. Как вы сами в раздевалке это ощущали?
— Я его с самого детства знаю, лет с четырех. Всю жизнь он был заряжен на каждую игру, без разницы, всегда такой, всегда готов помогать. Только рад, что он есть у нас в команде, может разницу делать. И в эмоциональном плане, и в физическом, он готов на каждую смену. Он пашет всегда.
— Если без каких-то общих фраз о следующем сопернике. Какие характерные черты есть у «Трактора», которые заставят вас перестроить свою игру?
— Если честно, не смотрел за их игрой. Ну знаю, что неприятная команда, вязкая, от обороны играют, стараются не делать своих ошибок. Посмотрим, что нам тренеры покажут, разберем это.
— Такие матчи, как сегодняшний, настолько высасывают энергию?
— Когда побеждаешь, получаешь эмоции, тем более для меня лично было очень принципиально обыграть эту команду. У меня сейчас только положительные эмоции, думаю, что сил, наоборот, придадут, всей команде. Серия, повторюсь, получилась невероятной, вытащили первый раз в истории с 0:2, думаю, что мы находим свой характер командный, игру. Надо за это цепляться и идти дальше.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|4 : 0