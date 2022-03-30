Генменеджер «Авангарда» считает, что игроки клуба на 100 процентов отработали серию с «Металлургом»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков подвел итоги второго раунда плей-офф против магнитогорского «Металлурга» (0:4, 3-4).

«Шансы в седьмой игре были равными. Можно сказать, что решают индивидуальные ошибки, но ребят упрекнуть не в чем — они отработали на все 100 процентов, — цитирует Волкова ТАСС. — Сегодня «Металлург» был сильнее, с чем я их и поздравляю, и надеюсь, что все в порядке и с Алексеем Маклюковым. Конечно, болельщик — шестой игрок, и никто не знает, как закончилась бы серия, если бы игра была в Балашихе. Сейчас много эмоций, опустошение, и нужно время, чтобы осознать все игры, сделать выводы и идти дальше».

«Металлург» одержал победу в серии с «Авангардом» со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда Ильи Воробьева будет играть против «Трактора».

«Авангард» является действующим победителем Кубка Гагарина.