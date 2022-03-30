Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал седьмую игру, подвел итоги второго раунда плей-офф против магнитогорского «Металлурга» и ответил на вопросы прессы:

— Эмоций нет уже. Все закончилось для нас в этом сезоне. Из эмоций — опустошение. Здесь говорить много не надо. Тяжело.

— Есть объяснение такому результату седьмой игры? Может в прошлой игре эмоционально вымотались?

— Эмоционально не знаю, все по-разному реагируют на поражения и победы. Ответственность и важность сегодняшней игры все прекрасно понимали, и я не думаю, что у нас были посторонние или равнодушные люди. А так да, в принципе, не смогли сыграть так, как должны были играть и как играли предпоследнюю игру дома. Быстро получили гол, потом снова получили, да, может необязательный. А отыгрываться всегда тяжело. И уже начали отходить от своей игры, пытались забить гол, кто мог, кто бежал, просто старались отыграться. Игра не задалась, так скажем. Тяжело.

— Оцени свой сезон.

— Ну, в копилку все равно можно занести. Сезон был неплохим, временами странным из-за ситуации с ковидом. Проигрывать тяжело, но кто-то должен был сегодня проиграть, либо «Авангард», либо «Металлург», возможно, кто-то другой такой же грустный сидел бы на моем месте. В любом случае, этот сезон в копилку мы запишем, конечно, хотелось продолжать играть, дальше бороться. Жалко, что коллектива такого уже не будет, грустно уходить на такой ноте, зная, что игроки новые появятся, кто-то уйдет, перестановки будут. К сожалению, такова наша жизнь, спорт, будут люди меняться. А так у нас дружная, интересная, очень веселая команда была. Наверное, в течение сезона не было такой сплоченности, но в течение плей-офф она у нас образовалась, мы были все приятно удивлены, а потом поняли, что мы как одно целое можем достигнуть большего. Старались действовать, как могли, но тут немножко не повезло.

— Есть ли желание после сезона поехать в Омск и пообщаться с болельщиками? А в новом сезоне вернуться в Балашиху на пару матчей и поблагодарить болельщиков там?

— Ну если будет возможность, можем и поехать. Вы так говорите, как будто у нас болельщики только в Омске. Но посмотрите, сколько ребят здесь было, сколько ребят приехало, сколько в Балашихе. Мы это все ценим, по возможности встречаемся с ними, общаемся, отвечаем в социальных сетях, делаем какие-то маленькие подарки. Понятно, что со всеми встретиться не получится, но при каждой возможности, я за себя скажу, что очень открыт и ценю труд тех людей, которые едут за тысячи километров, чтобы поддержать любимую команду.

— Для вас стало сюрпризом, как провел матч 39-летний Кошечкин?

— Ребята старались в третьем было очень много моментов. Не скажу, что мы не хотели, но и там подставлялись под шайбу. Сегодня удача была на стороне Василия, но она просто так не может взять и прийти. Он тоже хотел и делал все от него зависящее, чтобы помочь команде и не пропустить, у него это получилось. Поэтому, возможно, он сегодня нас переиграл. А так, наши ребята, мы тоже старались, просто не нашли лазейку.

«Металлург» одержал победу в серии со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда Ильи Воробьева будет играть против «Трактора».