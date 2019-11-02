Дмитрий Квартальнов: «Первые два периода у нас не пошли»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика» (2:4) признал, что соперник переиграл казанцев.

- Тут нечего много говорить — нам в зачет можно поставить только третий период, два периода у нас не пошли, — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса». — Соперник везде был быстрее, сильнее и, наверное, заряженнее нас — это то, чего мы не сделали.

— Планируете приглашать тренера вратарей?

— А вы наше место в таблице видели? У нас Сергей Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями, великолепно.

— Приглашение Ожиганова в сборную вам не кажется странным? Он пропустил несколько матчей.

— Мне не кажется.

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