«Динамо» сыграет с «Трактором» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ в субботу, 16 марта. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — 17:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за игрой можно на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда Алексея Кудашова впервые за 10 лет выиграла Кубок Континента. В первом раунде плей-офф КХЛ московский клуб обыграл минское «Динамо» — 4:1, 4:2, 1:3, 3:2 ОТ, 1:2 ОТ, 3:1.

Челябинский клуб в регулярке набрал 80 баллов и занял 6-е место на «Востоке». В первом раунде Кубка Гагарина «Трактор» выбил из борьбы «Салават Юлаев» — 3:2, 1:4, 3:2, 2:3, 2:1, 4:2.

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