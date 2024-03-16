Канарейкин: «Не сказал бы, что у «Динамо» есть явное преимущество над «Трактором»

Российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением о серии второго раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и «Трактором».

«Не сказал бы, что у «Динамо» есть явное преимущество над соперниками. В пользу «Трактора» играет эмоциональный подъем после прохода Уфы. В борьбе с «бело-голубыми» это может сыграть на руку челябинцам», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Первый матч в серии пройдет 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.