«Динамо» выиграло у «Торпедо» всухую и вышло вперед в серии
«Динамо» обыграло «Торпедо» дома в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:0.
У бело-голубых отличились Иван Игумнов, Иван Муранов и Эрик О'Делл.
Голкипер хозяев Илья Коновалов отразил все 24 броска по своим воротам.
«Динамо» вышло вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Москве, пятая игра пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Игумнов — 1 (Готовец, Тринеев), 27:58 — 1:0. Муранов — 2, 31:46 — 2:0. О`Делл — 1 (Рашевский), 41:09 — 3:0.
Вратари: Коновалов — Кульбаков.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 25 (10+10+5) — 24 (9+8+7).
Судьи: Наумов, Оскирко.
6 марта. Москва. «ВТБ Арена». 8831 зритель.
Счет в серии: 2-1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|6.03
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|3 : 4
|6.03
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|2 : 1 ОТ
|6.03
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|3 : 0
|6.03
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|5 : 3