Воробьев — о победе над «Автомобилистом»: «Рады, что выиграли очередной сложный матч»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина над «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

— Хорошие овертаймы и третий период в нашем исполнении. Мы забили рабочий гол — то, что и просили от ребят. Шайба зашла от головы вратаря. Рады, что выиграли очередной сложный матч в овертайме. Работаем дальше.

— Как удалось добавить по физике по ходу матча?

— Ребята молодцы. Это характер.

— Как на вратаре Эдварде Паскуале сказываются два длинных матча подряд?

— Я говорил после последнего матча регулярки, что он готов к первой игре плей-офф. Но он не был готов. Поэтому играл Василий Кошечкин. Понятно, что мне приходится иногда говорить такие вещи. Потому что приходится. Чтобы команда соперника не знала, что у нас творится. Эдвард набрал кондиции и сейчас играет хорошо.

«Металлург» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Магнитогорске.