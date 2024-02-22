«Динамо» и «Северсталь» в четверг, 22 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Динамо» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» набрало 92 очка и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Северстали» 80 баллов, команда находится на 5-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона