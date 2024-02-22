Белоусов: «Смеемся с Панариным, когда вспоминаем, как он «Волгу» у деда угонял»
Форвард «Сибири» Георгий Белоусов рассказал о своей дружбе с форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным.
— Сейчас немного сложно общаться, потому что он далеко, — приводит слова Белоусова Metaratings.ru. — Но когда он приезжает, то звонит, мы всегда видимся. Летом приезжал, мы встречались, болтали. У него все нормально. Я просто вижу, что у него и по сезону все хорошо. Когда садимся за стол, начинаем вспоминать яркие истории. Например, до сих пор смеемся, когда вспоминаем, как он «Волгу» у деда угонял.
— Поделишься деталями?
— У него дед жил на первом этаже. Он к нему заходил: «Дед, привет, я возьму у тебя «Волгу», покатаюсь здесь по двору». Разрешал, а тот «Волгу» брал — и все. На полдня с «Волгой» пропадал.
Оба хоккеиста родились в Коркино Челябинской области и начинали карьеру в системе «Трактора».
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