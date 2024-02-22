Меньшиков считает, что для СКА не страшно попасть в плей-офф на ЦСКА

Бывший игрок СКА Константин Меньшиков прокомментировал возможное попадание команды на ЦСКА в плей-офф ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Команды могут встретиться, если СКА займет второе место в Западной конференции КХЛ, а ЦСКА поднимется на шестое.

«Попасть на ЦСКА в плей-офф для СКА — ничего страшного. Разве ЦСКА сейчас здорово выглядит? Для СКА любой соперник может стать проблемой. Не надо быть бесхребетными. СКА берет лучших каждый сезон. Они должны играть, особенно в плей-офф», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».