Меньшиков считает, что для СКА не страшно попасть в плей-офф на ЦСКА
Бывший игрок СКА Константин Меньшиков прокомментировал возможное попадание команды на ЦСКА в плей-офф ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Команды могут встретиться, если СКА займет второе место в Западной конференции КХЛ, а ЦСКА поднимется на шестое.
«Попасть на ЦСКА в плей-офф для СКА — ничего страшного. Разве ЦСКА сейчас здорово выглядит? Для СКА любой соперник может стать проблемой. Не надо быть бесхребетными. СКА берет лучших каждый сезон. Они должны играть, особенно в плей-офф», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».
Источник: «РБ Спорт»
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|36
|29
|80
|6
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|34
|32
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|7
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|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
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|66
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|51
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|Витязь
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|22.02
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|
Барыс – Автомобилист
|1 : 4
|22.02
|16:30
|
Авангард – Лада
|2 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 0
|22.02
|17:00
|
Трактор – Витязь
|3 : 0
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|
Динамо М – Северсталь
|- : -
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|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
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