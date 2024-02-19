«Динамо» и «Салават Юлаев» в понедельник, 19 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в дворце спорта «ВТБ Арена» в Москве Начало — 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Динамо» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» набрало 90 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Салавата Юлаева» 85 баллов, команда находится на 3-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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