«Металлург» вырвал победу у «Ак Барса» в концовке матча
«Металлург» на своем льду победил «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
До 55-й минуты счет в игре был равным (1:1) — по голу забили Александр Петунин за хозяев и Райли Барбер за гостей. На 56-й минуте Роман Канцеров вывел магнитогорскую команду вперед.
«Металлург» набрал 89 очков за 65 матчей и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Авангард», на счету которого 64 проведенные игры. «Ак Барс» с 80 очками после 65 встреч располагается на четвертой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Петунин — 13 (Пресс, Паливко), 8:21 — 1:0. Барбер — 15 (Петров), 49:44 — 1:1. Канцеров — 8, 55:05 — 2:1.
Вратари: Подскребалин — Мифтахов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 39 (14+15+10) — 29 (8+5+16).
Судьи: Букин, Кулаков.
19 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7023 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|65
|41
|24
|89
|2
|Авангард
|64
|42
|22
|88
|3
|Сал. Юлаев
|64
|40
|24
|85
|4
|Ак Барс
|65
|39
|26
|80
|5
|Автомобилист
|65
|35
|30
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|65
|26
|39
|66
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|45
|20
|93
|2
|Динамо М
|64
|42
|22
|90
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|64
|35
|29
|78
|6
|Торпедо
|65
|34
|31
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|64
|19
|45
|45
|19.02
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|2 : 1
|19.02
|19:30
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|- : -
|19.02
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -