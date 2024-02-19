«Металлург» вырвал победу у «Ак Барса» в концовке матча

«Металлург» на своем льду победил «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

До 55-й минуты счет в игре был равным (1:1) — по голу забили Александр Петунин за хозяев и Райли Барбер за гостей. На 56-й минуте Роман Канцеров вывел магнитогорскую команду вперед.

«Металлург» набрал 89 очков за 65 матчей и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Авангард», на счету которого 64 проведенные игры. «Ак Барс» с 80 очками после 65 встреч располагается на четвертой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Петунин — 13 (Пресс, Паливко), 8:21 — 1:0. Барбер — 15 (Петров), 49:44 — 1:1. Канцеров — 8, 55:05 — 2:1.

Вратари: Подскребалин — Мифтахов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (14+15+10) — 29 (8+5+16).

Судьи: Букин, Кулаков.

19 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7023 зрителя.