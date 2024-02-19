Именной стяг Зарипова подняли под своды арены «Металлурга»

Именной стяг российского хоккеиста Даниса Зарипова подняли под своды домашней арены «Металлурга» в Магнитогорске.

Церемония прошла 19 февраля перед матчем ФОНБЕТ чемпионата КХЛ между магнитогорской командой и «Ак Барсом».

«Именной стяг Даниса Зарипова заслуженно занял место под сводами «Арены Металлург», — сказано в официальном Telegram-канале КХЛ.

Зарипов завершил карьеру 24 февраля 2023 года. В «Металлурге» хоккеист выступал на протяжении четырех сезонов. Вместе с командой из Магнитогорска он дважды выигрывал Кубок Гагарина.

42-летний Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (в составе «Ак Барса» и «Металлурга»), а также трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.