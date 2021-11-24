«Трактор» отыгрался с 1:5, но уступил «Динамо» в овертайме. Команды забросили 13 шайб

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Трактор» (7:6 ОТ). Победную шайбу забросил защитник Андрей Миронов.

По ходу встречи гости уступали со счетом 1:5 и 5:6, но смогли отыграться и перевести матч в овертайм.

В составе бело-голубых по 3 передачи отдали нападающие Оскар Линдберг и Эрик О'Делл. Для «Динамо» эта победа стала шестой подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 7:6 ОТ (2:1, 3:1, 1:4, 1:0)

Голы: Стась — 4 (бол., Бывальцев, Яруллин), 2:32 — 0:1. Муранов — 3 (Сергеев), 11:16 — 1:1. Шипачев — 17 (бол., О`Делл, Линдберг), 16:00 — 2:1. Якимов — 4 (Е.А. Зайцев), 24:58 — 3:1. Белов — 1 (бол., Галиев), 27:57 — 4:1. Галиев — 17 (бол., Сергеев, О`Делл), 29:43 — 5:1. Пулккинен — 16 (Калинин, Кулик), 34:19 — 5:2. Калинин — 6 (бол., Бывальцев), 41:55 — 5:3. Основин — 4 (Тертышный, Седлак), 46:46 — 5:4. Тертышный — 18 (бол., Ткачев, Седлак), 48:54 — 5:5. Е.А. Зайцев — 2 (Линдберг, Шипачев), 49:46 — 6:5. Карпухин — 3 (Стась), 57:08 — 6:6. Миронов — 2 (Линдберг, О`Делл), 62:39 — 7:6.

Нереализованный буллит: О`Делл (Динамо М), 57:22 (Вратарь).

Вратари: Бочаров — Вилл (Гарипов, 27:57, Вилл, 57:22, Гарипов, 57:23).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 47 (15+18+11+3) — 25 (4+5+14+2).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

24 ноября. Москва. «ВТБ Арена».