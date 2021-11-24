КХЛ: «Северсталь» — ЦСКА, «Динамо» М — «Трактор» и другие матчи 24 ноября
08:50
Сегодня, 24 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей. В центральной встрече московское «Динамо» на своем льду примет «Трактор».
«Амур» — «Автомобилист» (12.00 мск)
«Адмирал» — «Авангард» (12.30)
«Сибирь» — «Сочи» (15.30)
«Локомотив» — «Йокерит» (19.00)
«Северсталь» — ЦСКА (19.00)
«Динамо» М — «Трактор» (19.30)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю