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КХЛ: «Северсталь» — ЦСКА, «Динамо» М — «Трактор» и другие матчи 24 ноября

08:50
Московское «Динамо» сыграет против «Трактора» в матче чемпионата КХЛ. Фото ХК «Динамо» Москва
Московское «Динамо» сыграет против «Трактора» в матче чемпионата КХЛ. Фото ХК «Динамо» Москва
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Сегодня, 24 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей. В центральной встрече московское «Динамо» на своем льду примет «Трактор».

«Амур» — «Автомобилист» (12.00 мск)

«Адмирал» — «Авангард» (12.30)

«Сибирь» — «Сочи» (15.30)

«Локомотив» — «Йокерит» (19.00)

«Северсталь» — ЦСКА (19.00)

«Динамо» М — «Трактор» (19.30)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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