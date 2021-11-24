«Локомотив» в овертайме обыграл «Йокерит»

«Локомотив» победил «Йокерит» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Артем Анисимов и Александр Елесин, в активе которого решающая шайба в овертайме. У гостей забил Тему Турунен.

«Локо» набрал 39 очков и занимает шестое место на Западе. У «Йокерита» 45 очков и первое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Турунен — 9 (О`Нилл), 20:41 — 0:1. Анисимов — 3 (Каюмов, Марченко), 24:10 — 1:1. Елесин — 1, 61:35 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Линдбек.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (14+10+10+0) — 29 (9+9+11+0).

Судьи: Ансонс, Раводин.

24 ноября. Ярославль. Арена-2000.