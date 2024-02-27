КХЛ назвала лучших игроков 24-й недели

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лучших игроков 24-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем стал голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин, который одержал 2 победы в 3 матчах.

Лучшим защитником признали хоккеиста «Спартака» Егора Савикова, набравшего 3 (2+1) очка в 3 матчах. В игре с «Северсталью» игрок отметился победной шайбой, встреча завершилась со счетом 5:3.

Лучшим нападающим стал Кирилл Семенов из «Ак Барса». На счету 29-летнего форварда 5 (3+2) очков в 3 матчах.

Лучшим новичком признан игрок «Металлурга» Илья Набоков, одержавший 2 победы в 2 матчах недели. В игре с «Амуром» 20-летний голкипер оставил свои ворота «сухими».