Терещенко: «Результат «Динамо» — это большая работа команды. Клуб даже не входит в топ-10 по бюджету»

Бывший нападающий «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал результат бело-голубых в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Поздравляю родное «Динамо». Они это заслужили своей игрой на протяжении всего сезона, молодцы. Это большая работа клуба и тренерского штаба, ведь, насколько я знаю, по бюджету «Динамо» не входит даже в топ-10. И, конечно, мы теперь ждем, что команда будет реально бороться за Кубок Гагарина», — приводит слова Терещенко Metaratings.ru.

Московское «Динамо» выиграло Кубок Континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Серия стартует 2 марта в Москве.

«Динамо» стало обладателем Кубка Континента во второй раз. В первом случае московский клуб уже в первом раунде плей-офф проиграл «Локомотиву» в сезоне-2013/14, став единственной командой, не дошедшей до второго раунда после победы в Кубке Континента.