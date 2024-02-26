Московское «Динамо» победило ЦСКА

Московское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей ассистентский дубль оформил Виталий Абрамов. 2 (1+1) очка набрал Никита Нестеров. У хозяев три голевые передачи сделал Никита Гусев, набрав 89 (23+66) очков в этом сезоне.

Гол в овертайме забил Джордан Уил.

«Динамо» набрало 98 очков, команда досрочно стала чемпионом Западной конференции и обладателем Кубка Континента. ЦСКА с 76 очками — на 6-й строчке.

ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Локомотивом», московское «Динамо» встретится с минским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Рашевский — 23 (Гусев, Уил), 20:29 — 1:0. Слепышев — 10 (бол., Соркин, Нестеров), 26:25 — 1:1. Мамин — 19 (Светлаков, Абрамов), 38:53 — 1:2. Нестеров — 11 (Окулов, Абрамов), 46:10 — 1:3. Рашевский — 24 (Гусев, Менелл), 55:59 — 2:3. О`Делл — 23 (Гусев, Уил), 58:03 — 3:3. Уил — 31 (Миронов, Ильенко), 63:45 — 4:3.

Вратари: Моторыгин (60:00 — 63:03, 65:00) — Федотов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (12+8+11+3) — 28 (8+14+6+0).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

26 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9144 зрителя.