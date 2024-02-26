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Сегодня, 22:11

Московское «Динамо» победило ЦСКА

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей ассистентский дубль оформил Виталий Абрамов. 2 (1+1) очка набрал Никита Нестеров. У хозяев три голевые передачи сделал Никита Гусев, набрав 89 (23+66) очков в этом сезоне.

Гол в овертайме забил Джордан Уил.

Хоккеисты &laquo;Динамо&raquo; после победного матча. «Динамо» выиграло Кубок Континента. Что это значит для клуба

«Динамо» набрало 98 очков, команда досрочно стала чемпионом Западной конференции и обладателем Кубка Континента. ЦСКА с 76 очками — на 6-й строчке.

ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Локомотивом», московское «Динамо» встретится с минским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Рашевский — 23 (Гусев, Уил), 20:29 — 1:0. Слепышев — 10 (бол., Соркин, Нестеров), 26:25 — 1:1. Мамин — 19 (Светлаков, Абрамов), 38:53 — 1:2. Нестеров — 11 (Окулов, Абрамов), 46:10 — 1:3. Рашевский — 24 (Гусев, Менелл), 55:59 — 2:3. О`Делл — 23 (Гусев, Уил), 58:03 — 3:3. Уил — 31 (Миронов, Ильенко), 63:45 — 4:3.

Вратари: Моторыгин (60:00 — 63:03, 65:00) — Федотов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (12+8+11+3) — 28 (8+14+6+0).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

26 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9144 зрителя.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
1. Спартак - Северсталь
0 - 0
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
0 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
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Барыс – Сибирь
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Металлург Мг – Авангард
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Сал. Юлаев – Северсталь
 4 : 3
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Трактор – Амур
 4 : 3 ОТ
26.02 19:00
Торпедо – Лада
 4 : 5 ОТ
26.02 19:00
Ак Барс – Адмирал
 4 : 2
26.02 19:30
Динамо М – ЦСКА
 4 : 3 ОТ
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Спартак – Динамо Мн
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26.02 19:30
Куньлунь РС – Витязь
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