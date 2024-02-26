Тамбиев пожелал удачи «Амуру» Мартемьянова в плей-офф

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения в матче ФОНТБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4) высказался о перспективах «Амура» в плей-офф. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Амур» встречается с «Металлургом» из Магнитогорска.

— Рад за Андрея Мартемьянова, рад за «Амур». Болельщики «Адмирала» смогут поехать и посмотреть матчи, поболеть за «Амур». Это 100 процентов, у нас любят хоккей и поболеют за Хабаровск. За Владивосток не смогут, но так хоть за Хабаровск. Может я тоже поеду, посмотрю хоккей.

Желаю успеха Хабаровску, я понимаю, какую Мартемьянов проделал работу. Понимаю, насколько там сложно тренеру, как трудно на Дальнем Востоке. Я не жалуюсь, но понимаю. Вижу, какие ресурсы он задействовал, каких игроков подписали. Молодцы, думаю пошумят еще, команда мужикастая, — сказал Тамбиев.

«Адмирал» не попал в плей-офф Кубка Гагарина и завершил сезон. В прошлом сезоне «Адмирал» вышел в полуфинал Восточной конференции.