«Спартак» по буллитам победил минское «Динамо»

Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступило «Спартаку» (5:6 Б). Решающий бросок на счету нападающего Шейна Принса.

По ходу основного времени красно-белые трижды сравнивали счет, а в концовке смогли выйти вперед, но минчане отыгрались менее чем через минуту после пятой пропущенной шайбы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» Минск — «Спартак» — 5:6 Б