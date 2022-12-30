КХЛ, 30 декабря: ЦСКА — «Локомотив», «Авангард» — «Салават Юлаев» и другие матчи

Регулярный чемпионат КХЛ.

30 декабря, пятница

12.30 (мск). «Адмирал» — «Амур»

15.30. «Сибирь» — «Автомобилист»

16.30. «Авангард» — «Салават Юлаев»

17.00. «Трактор» — «Металлург»

19.00. «Витязь» — СКА

19.00. «Северсталь» — «Торпедо»

19.10. «Динамо» (Минск) — «Спартак»

19.30. «Ак Барс» — «Нефтехимик»

19.30. «Сочи» — «Динамо» (Москва)

19.30. ЦСКА — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут