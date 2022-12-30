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Сегодня, 10:30

КХЛ, 30 декабря: ЦСКА — «Локомотив», «Авангард» — «Салават Юлаев» и другие матчи

Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

30 декабря, пятница

12.30 (мск). «Адмирал» — «Амур»

15.30. «Сибирь» — «Автомобилист»

16.30. «Авангард» — «Салават Юлаев»

17.00. «Трактор» — «Металлург»

19.00. «Витязь» — СКА

19.00. «Северсталь» — «Торпедо»

19.10. «Динамо» (Минск) — «Спартак»

19.30. «Ак Барс» — «Нефтехимик»

19.30. «Сочи» — «Динамо» (Москва)

19.30. ЦСКА — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 45 35 10 73
2 Локомотив 45 29 16 64
3 ЦСКА 43 27 16 59
4 Торпедо 44 28 16 59
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 45 20 25 47
7 Витязь 44 19 25 46
8 Северсталь 44 17 27 44
9 Динамо Мн 45 17 28 42
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 43 5 38 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 44 27 17 60
3 Авангард 44 26 18 56
4 Адмирал 45 25 20 55
5 Сибирь 46 26 20 55
6 Сал. Юлаев 44 23 21 54
7 Ак Барс 44 21 23 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Трактор 45 18 27 42
10 Нефтехимик 44 19 25 41
11 Амур 43 17 26 40
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
30.12 12:30
Адмирал – Амур
 - : -
30.12 15:30
Сибирь – Автомобилист
 - : -
30.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
30.12 17:00
Трактор – Металлург
 - : -
30.12 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
30.12 19:00
Витязь – СКА
 - : -
30.12 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
30.12 19:30
Ак Барс – Нефтехимик
 - : -
30.12 19:30
Сочи – Динамо М
 - : -
30.12 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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