КХЛ, 30 декабря: ЦСКА — «Локомотив», «Авангард» — «Салават Юлаев» и другие матчи
Регулярный чемпионат КХЛ.
30 декабря, пятница
12.30 (мск). «Адмирал» — «Амур»
15.30. «Сибирь» — «Автомобилист»
16.30. «Авангард» — «Салават Юлаев»
17.00. «Трактор» — «Металлург»
19.00. «Северсталь» — «Торпедо»
19.10. «Динамо» (Минск) — «Спартак»
19.30. «Ак Барс» — «Нефтехимик»
19.30. «Сочи» — «Динамо» (Москва)
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|45
|35
|10
|73
|2
|Локомотив
|45
|29
|16
|64
|3
|ЦСКА
|43
|27
|16
|59
|4
|Торпедо
|44
|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|45
|20
|25
|47
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Северсталь
|44
|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Адмирал
|45
|25
|20
|55
|5
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|6
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|11
|Амур
|43
|17
|26
|40
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
|30.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|- : -
|30.12
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|30.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -
|30.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|30.12
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|30.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|30.12
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|30.12
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
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