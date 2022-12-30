Гол Брюквина в овертайме принес ЦСКА победу над «Локомотивом»
ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В основное время в составе армейцев отличился Константин Окулов. За «Локомотив» шайбу забросил Степан Никулин.
В овертайме ЦСКА снял вратаря и забросил на 34-й секунде. Автором победного гола стал Владимир Брюквин.
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Локомотив» располагается 2-й на строчке с 65 очками.
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ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Окулов — 11 (Каменев), 42:50 — 1:0. Никулин — 10 (Алексеев, Черепанов), 52:06 — 1:1. Брюквин — 8 (Григоренко, Карнаухов), 60:34 — 2:1.
Вратари: Рейдеборн (60:25) — Исаев.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 42 (7+20+14+1) — 26 (13+6+7+0).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
30 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 5402 зрителя.
|Западная конференция
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|1
|СКА
|46
|35
|11
|74
|2
|Локомотив
|46
|29
|17
|65
|3
|ЦСКА
|44
|28
|16
|61
|4
|Торпедо
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|28
|17
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|45
|26
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|Витязь
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|25
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|8
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|18
|27
|46
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|17
|29
|43
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|46
|16
|30
|36
|11
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|44
|5
|39
|18
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|В
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|17
|62
|2
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|27
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|60
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|18
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|45
|22
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|19
|27
|44
|9
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|10
|Амур
|44
|18
|26
|42
|11
|Нефтехимик
|45
|19
|26
|41
|3.01
|10:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|3.01
|15:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|3.01
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -