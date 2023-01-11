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Сегодня, 21:23

«Куньлунь» в гостях победил минское «Динамо». Пу оформил хет-трик

Виталий Косик
Корреспондент
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«Куньлунь» одержал победу над минским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:2.

В составе хозяев отметился защитник Марк Барберио и форвард Марк Горубнов. За «Куньлунь» хет-трик оформил нападающий Клифф Пу, также шайбами отметились форвард Томаш Юрчо, защитник Кайл Вуд и форвард Фу Паркер.

«Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 48 очков за 50 матчей. «Куньлунь» занимает 10-ю строчку с 39 баллами за 50 встреч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)

Голы: Пу — 8 (Лесли, Йип), 13:55 — 0:1. Пу — 9 (бол., Вонг, Челиос), 21:59 — 0:2. Юрчо — 6 (Сомерби, Локхарт), 24:42 — 0:3. Вуд — 4 (Йип, Ловерде), 30:02 — 0:4. Барберио — 3 (Алистров, Душак), 40:16 — 1:4. Пу — 10 (п.в., Кейн, Йип), 55:30 — 1:5. Алистров — 10, 57:56 — 2:5. Фу — 12 (п.в., Точилкин, Челиос), 59:40 — 2:6.

Вратари: Колосов (Шостак, 24:42, 53:42 — 55:30, 58:11 — 59:40) — Смит.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (9+8+14) — 24 (11+7+6).

Судьи: Гофман, Кочетов.

11 января. Минск. «Минск-Арена». 5201 зритель.

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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Куньлунь Ред Стар
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7 Спартак 50 22 28 51
8 Северсталь 49 20 29 51
9 Динамо Мн 50 19 31 48
10 Куньлунь 50 17 33 39
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