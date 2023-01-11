КХЛ: «Авангард» — «Ак Барс», «Локомотив» — «Трактор» и другие матчи 11 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

11 января, среда

16.30 (мск) «Авангард» — «Ак Барс»

19.00 «Локомотив» — «Трактор»

19.00 «Нефтехимик» — «Амур»

19.10 «Динамо» (Минск) — «Куньлунь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут