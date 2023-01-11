«Нефтехимик» дома переиграл «Амур»
«Нефтехимик» одержал победу над «Амуром» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.
В составе хозяев заброшенной шайбой в первом периоде отметился нападающий Вячеслав Лещенко.
«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 47 очков за 49 матчей. «Амур» располагается на 12-й строчке с 46 баллами за 48 встреч.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Лещенко — 13 (бол., Белозеров, Кизимов), 12:58 — 1:0.
Вратари: Тихомиров — Аликин (59:06 — 59:55).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 30 (13+4+13) — 31 (9+13+9).
Судьи: Букин, Раминг.
11 января. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена». 2032 зрителя.
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