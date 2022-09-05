Минское «Динамо» переиграло «Авангард», решающую шайбу забил арендованный у омичей нападающий Соколов

Минское «Динамо» переиграло «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане на своем льду выиграли со счетом 6:3.

Дубль в составе «зубров» сделал нападающий Райан Спунер, еще по голу забили новичок команды Седрик Пакетт, а также нападающие Ник Меркли и Денис Мосалев, которые поражали уже пустые ворота.

А автором победной шайбы стал нападающий Дмитрий Соколов. Примечательно, что хоккеист находится в минском клубе в аренде из «Авангарда».

В составе «ястребов» в этом матче два гола в свой актив записал нападающий Корбан Найт. Еще один гол на счету защитника Владимира Брюквина.

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«Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Голы: Брюквин — 1 (бол., Толчинский), 7:37 — 0:1. Пакетт — 1 (бол., Спунер, Душак), 9:06 — 1:1. Спунер — 1 (бол., Душак), 10:04 — 2:1. Найт — 1 (бол., Буше, Ткачев), 24:54 — 2:2. Спунер — 2 (бол., Козун, Душак), 29:33 — 3:2. Найт — 2 (Ткачев), 34:48 — 3:3. Соколов — 2 (Горбунов, Мосалев), 42:16 — 4:3. Меркли — 2 (п.в.), 58:22 — 5:3. Мосалев — 1 (п.в., Гилмор), 59:40 — 6:3.

Вратари: Колосов — Демченко (Галимов, 30:42, 58:12 — 58:22, 58:52 — 59:40).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 40 (14+7+19) — 31 (7+17+7).

Судьи: Бирин, Оскирко.

5 сентября. Минск. «Минск-Арена».