Знарок не согласился с тем, что «опустил» Радулова

После матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» (1:5) во время флэш-интервью КХЛ-ТВ главный тренер казанцев Олег Знарок поправил тв-корреспондента Наталью Кларк, задавшей вопрос о том, почему тот опустил Радулова в более низкое звено.

«Перевел», — ответил Знарок, хорошо владеющий тюремной лексикой и терминологией, согласно которой слово «опустил» имеет совершенно другое значение.

В этом матче Александр Радулов забросил первую шайбу после возвращения в КХЛ.

В прошлый раз он забивал в лиге 7 апреля 2016 года, когда выступал за ЦСКА.