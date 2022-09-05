КХЛ: ЦСКА проиграл «Ак Барсу», СКА обыграл «Барыс» и другие матчи 5 сентября
5 сентября, понедельник
«Витязь» (Подольск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Аркалов — 1 (Сараев, Абросимов), 11:21 — 1:0. Пустозеров — 1 (Башкиров), 17:11 — 1:1. Смолин — 1, 19:15 — 2:1. Кара — 1 (бол., Волгин, Галузин), 22:03 — 3:1. Кадейкин — 1, 29:07 — 3:2.
Вратари: Шикин — Кареев (59:09).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 12 (7+2+3) — 39 (10+22+7).
Судьи: Прокуратов, Фатеев.
5 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.
ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы: Абрамов — 2 (бол., Карнаухов), 15:24 — 1:0. Сафонов — 1 (Воронков, Адамчук), 18:32 — 1:1. Панюков — 1 (Галимов, Хенкель), 22:38 — 1:2. Радулов — 1 (Кагарлицкий, Семенов), 48:21 — 1:3. Тарасов — 1 (п.в., Кагарлицкий, Адамчук), 59:25 — 1:4. Дыняк — 1 (Хафизуллин, Войнов), 59:39 — 1:5.
Вратари: Шарыченков (57:41 — 59:25) — Билялов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (13+7+11) — 30 (11+12+7).
Судьи: Оленин, Юдаков.
5 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».
«Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
Голы: Брюквин — 1 (бол., Толчинский), 7:37 — 0:1. Пакетт — 1 (бол., Спунер, Душак), 9:06 — 1:1. Спунер — 1 (бол., Душак), 10:04 — 2:1. Найт — 1 (бол., Буше, Ткачев), 24:54 — 2:2. Спунер — 2 (бол., Козун, Душак), 29:33 — 3:2. Найт — 2 (Ткачев), 34:48 — 3:3. Соколов — 2 (Горбунов, Мосалев), 42:16 — 4:3. Меркли — 2 (п.в.), 58:22 — 5:3. Мосалев — 1 (п.в., Гилмор), 59:40 — 6:3.
Вратари: Колосов — Демченко (Галимов, 30:42, 58:12 — 58:22, 58:52 — 59:40).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 40 (14+7+19) — 31 (7+17+7).
Судьи: Бирин, Оскирко.
5 сентября. Минск. «Минск-Арена».
СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Яшкин — 1 (Хуснутдинов, Никишин), 28:56 — 1:0. Волков — 2 (бол., Яшкин, Никишин), 36:10 — 2:0. Вей — 1 (Луис), 39:39 — 2:1. Волков — 3 (п.в., Моисеев), 58:20 — 3:1.
Вратари: Самонов — Шутов (58:05 — 58:20).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 36 (12+15+9) — 19 (4+10+5).
Судьи: Белов, Овчинников.
5 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Голы: Лилья — 1 (Уил), 2:17 — 1:0. Лилья — 2 (Ефремов, Арт.А. Волков), 21:13 — 2:0. О`Делл — 1, 21:42 — 3:0. Порядин — 2 (бол., Е.А. Попов, Лещенко), 46:23 — 3:1. Игумнов — 2 (Миронов, Рашевский), 47:59 — 4:1. Рашевский — 1 (О`Делл, Игумнов), 55:33 — 5:1. Новиков — 1 (Никонов, Михайлов), 58:44 — 6:1.
Вратари: Коновалов — Мурыгин.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 35 (9+13+13) — 25 (6+11+8).
Судьи: Васильев, Спирин.
5 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|2
|2
|0
|4
|2
|Витязь
|2
|2
|0
|4
|3
|Спартак
|2
|2
|0
|4
|4
|СКА
|2
|2
|0
|4
|5
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|7
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|8
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|9
|Куньлунь
|2
|1
|1
|2
|10
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|11
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|6
|Металлург
|2
|1
|1
|2
|7
|Сал. Юлаев
|2
|0
|2
|1
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|10
|Авангард
|2
|0
|2
|0
|11
|Трактор
|2
|0
|2
|0
|6.09
|17:00
|
Металлург – Северсталь
|- : -
|6.09
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -