Департамент судейства КХЛ разъяснил засчитанный гол «Трактора» в первом матче плей-офф против «Нефтехимика»

Департамент судейства КХЛ на официальном сайте выступил с разъяснением видеопросмотра в первой игре серии первого раунда плей-офф КХЛ «Трактор» — «Нефтехимик» (4:3).

«На 49-й минуте матча после гола нападающего «Трактора» Лукаша Седлака главный тренер «Нефтехимика» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок не помешал вратарю отразить бросок», — говорится в пресс-релизе.