Форвард «Локомотива» Шалунов забил гол с отрицательного угла

В первом матче первого раунда плей-офф Западной конференции КХЛ ЦСКА — «Локомотив» нападающий гостей Максим Шалунов, несколько сезонов до этого выступавший за московских армейцев, поразил ворота бывшей команды броском с отрицательного угла за счет попадания в шлем вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Шалунов вывел ярославцев вперед — 2:1. Но уже в следующей смене красно-синие сравняли счет. Шайбу забросил нападающий Антон Слепышев.