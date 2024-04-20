В КХЛ объяснили, почему судьи отменили гол «Локомотива» в матче с «Металлургом»

Департамент судейства КХЛ прокомментировал эпизод с незасчитанным голом «Локомотива» во втором матче финальной серии против «Металлурга».

В концовке встречи заброшенной шайбой отметился нападающий ярославской команды Георгий Иванов, однако судьи зафиксировали пас рукой у защитника «Локомотива» Мартина Герната и отменили гол.

«На 60-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком «Локомотива» Георгием Ивановым, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет паса рукой перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот был пас рукой, гола нет», — говорится в заявлении Департамента судейства.

«Металлург» одержал победу в этом матче со счетом 1:0 и увеличил преимущество в серии (2-0). Следующая игра между командами пройдет 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.