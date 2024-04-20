Судьи отменили гол «Локомотива» в концовке матча финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

Судьи отменили гол «Локомотива» в концовке третьего периода второго матча финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

На последней секунде игры заброшенной шайбой отметился нападающий ярославской команды Георгий Иванов, однако гол не был засчитан из-за паса рукой в исполнении Мартина Герната. Таким образом, ярославцы не могли сравнять счет в этой встрече. Матч завершился победой «Магнитки» (1:0).

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Металлурга». Следующая игра между командами пройдет 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.