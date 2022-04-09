Данила Юров: «Спасибо большое тренерам, что мне доверяют на такой далекой стадии»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров подвел итоги четвертого матча серии против «Трактора» (6:0, 3-1).

«Тяжелый матч. «Трактор» вначале пытался нас задавить темпом, но мы выстояли и забили свои хорошие голы. Спасибо болельщикам, что приехали и поддержали нас, это дорогого стоит.

Игра вратарей — ключевой фактор. Виталий Кравцов убегал — Вася Кошечкин подтащил. Еще было пара моментов. Потом Ваня Налимов вышел и не дрогнул, сохранили «сухарь».

Спасибо большое тренерам, что мне доверяют на такой далекой стадии. Силы всегда есть, тем более у нас одна цель — Кубок. Мы достаем из себя все и идем к ней. Тяжело, конечно, бороться с мужиками, в «Тракторе» тоже понимают, что у них есть цель. Но я выхожу, не смотрю ни на кого и делаю свою работу. Для меня это будет большой плюс в будущем», — цитирует игрока сайт КХЛ.