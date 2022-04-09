Гатиятулин: «Нам надо быть концентрированнее в завершении. Пенять на невезение не стоит»
Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение (0:6, 1-3) от магнитогорского «Металлурга» в четвертом матче серии финала Восточной конференции.
— Разберем игру, найдем ошибки, проведем работу над ними. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Их поддержка важна для команды, огромное им спасибо.
— Не было желания выпустить Эмиля Гарипова во втором периоде, чтобы встряхнуть команду?
— Нет, не было желания. Роман сыграл на своем уровне. Скорее не так, как хотелось, сыграли в обороне. Допустили контратаки, на которых нас поймал соперник. Есть время разобрать ошибки и подготовиться к следующему матчу.
— У «Трактора» было четыре штанги. Это невезение?
— Нам надо быть концентрированнее в завершении. Пенять на невезение не стоит. Игра складывается, значит, надо быть собраннее и в завершении, и в последней передаче.
— Что вас тревожит больше: шесть пропущенных шайб или ноль в атаке?
— Конечно, шесть шайб — это много. Объективно разберем эти моменты, чего не хватило. Пропустить шесть шайб — это много.
— Сомневались до матча, когда решили выпустить сегодня Лукаша Седлака? Его статистика отражает готовность к матчу?
— Понятно, что Лукаш пропустил игры. Непросто сразу войти и показывать свой уровень. Тем не менее, по самоотдаче никогда к нему не было претензий. Сегодня это было видно. Забитые и пропущенные голы — это результат игры всей пятерки.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.04
|15:00
|
Трактор – Металлург
|0 : 6