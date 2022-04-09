Гатиятулин: «Нам надо быть концентрированнее в завершении. Пенять на невезение не стоит»

Гатиятулин заявил, что «Трактору» не стоит пенять на невезение

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение (0:6, 1-3) от магнитогорского «Металлурга» в четвертом матче серии финала Восточной конференции.

— Разберем игру, найдем ошибки, проведем работу над ними. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Их поддержка важна для команды, огромное им спасибо.

— Не было желания выпустить Эмиля Гарипова во втором периоде, чтобы встряхнуть команду?

— Нет, не было желания. Роман сыграл на своем уровне. Скорее не так, как хотелось, сыграли в обороне. Допустили контратаки, на которых нас поймал соперник. Есть время разобрать ошибки и подготовиться к следующему матчу.

— У «Трактора» было четыре штанги. Это невезение?

— Нам надо быть концентрированнее в завершении. Пенять на невезение не стоит. Игра складывается, значит, надо быть собраннее и в завершении, и в последней передаче.

— Что вас тревожит больше: шесть пропущенных шайб или ноль в атаке?

— Конечно, шесть шайб — это много. Объективно разберем эти моменты, чего не хватило. Пропустить шесть шайб — это много.

— Сомневались до матча, когда решили выпустить сегодня Лукаша Седлака? Его статистика отражает готовность к матчу?

— Понятно, что Лукаш пропустил игры. Непросто сразу войти и показывать свой уровень. Тем не менее, по самоотдаче никогда к нему не было претензий. Сегодня это было видно. Забитые и пропущенные голы — это результат игры всей пятерки.