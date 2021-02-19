Дамир Жафяров: «Я звезда? Нет, обычный хоккеист»

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров, набравший 59 (20+39) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ, рассказал о том, почему не считает себя звездой.

— На данный момент неплохой результат, но всегда приятнее, когда ты выигрываешь что-то значимое вместе с командой, — сказал Жафяров. — Тогда ты можешь считаться суперзвездой. Я себя таким человеком не считаю. С самого детства был где-то посерединке, спокойно и тихо работал, ожидая своего шанса. Ставил цели и постепенно к ним двигался. Сейчас много обсуждают мои клубные рекорды, нагнетают ажиотаж. Но я совершенно не изменился. Как был, так и остаюсь на протяжении всей карьеры обычным, простым парнем.

Мне не очень нравится ажиотаж вокруг моей персоны — бомбардир, сколько очков набрал, рекорды. С одной стороны, это приятно, но в последнее время пошел перебор. Вот если бы был большой звездой, побеждал на чемпионатах мира и брал кубки, то даже сам признал, что это круто. Но пока я обычный хоккеист, который только стремится к большим победам.

(Михаил Зислис)

В него не верили многие тренеры с самого детства. Но форвард выбился в топ-бомбардиры и попал в сборную