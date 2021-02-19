Жафяров о встрече с Хабибом: «Не стал его ждать, потому что должен был готовиться к игре»

Лучший бомбардир «Торпедо» Дамир Жафяров рассказал о том, почему не пришел на встречу с звездой ММА Хабибом Нурмагомедовым, посетившим Нижний Новгород.

— Я вообще не пришел во дворец, когда там был Хабиб.

— Как так?

— Там был день каких-то боев, нам сказали, что Хабиб придет и даже подготовили для него именной свитер «Торпедо». Но конкретного времени не назначили. У нас была тренировка, а на следующий день игра, поэтому те ребята, кто пошел, сидели в раздевалке три-четыре часа в ожидании. Я прочитал эту ситуацию и решил не ехать во дворец, чтобы отдохнуть дома и подготовиться к игре. Сказали бы, что Хабиб точно будет в три, то пообщался бы с ним и сфотографировался.

(Михаил Зислис)

В него не верили многие тренеры с самого детства. Но форвард выбился в топ-бомбардиры и попал в сборную