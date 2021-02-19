Жафяров рассказал, где собирается продолжить карьеру

Один из лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров рассказал «СЭ» о том, где собирается продолжать карьеру.

— Предположим, что весной вам предложат в КХЛ контракт на два года с большой зарплатой. Все равно поедете в Северную Америку?

— Самым главным в работе всегда остается вопрос выбора. Изначально ты не знаешь, что будет лучше или хуже. Если посмотреть на мои переходы за время выступления в КХЛ, то можно понять, что я не готов сидеть на одном месте. Хочется попробовать для себя что-то нового. Поэтому ответ на ваш вопрос очевиден. Желание попробовать силы в НХЛ у меня было и сейчас никуда не делось. Считаю, что стоит попытаться проявить себя на более высоком уровне. Совершенно нормально, когда человек к чему-то стремится. Посмотрим, какие появятся возможности позднее и уже от них будем отталкиваться.

В сезоне-2020/21 Жафяров провел 55 матчей за «Торпедо» и набрал 59 (20+39) очков.

(Михаил Зислис)

В него не верили многие тренеры с самого детства. Но форвард выбился в топ-бомбардиры и попал в сборную