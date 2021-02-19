В него не верили многие тренеры с самого детства. Но форвард выбился в топ-бомбардиры и попал в сборную

Интервью одного из лучших нападающих КХЛ Дамира Жафярова, ставшего на Шведских играх капитаном сборной России

Планы по НХЛ

— Начну с актуальной темы. Вы уже нашли репетитора и начали подтягивать английский?

— Провокационные вопросы сразу пошли (смеется). Я знаю разговорный английский на школьном уровне, поэтому пока ничего нового учить не начинал. Да и для чего? Могу и сейчас поговорить, понять и объясниться. В командах, где я играл, были иностранцы, и с каждым годом мои навыки в английском становились все лучше. Это большой плюс для меня.

— Ваш агент Шуми Бабаев сказал, что на Шведских играх за вами следили представители многих клубов НХЛ.

— За нами менеджеры и скауты следят не только на таких турнирах, но и в матчах КХЛ. Поэтому волнения из-за этого во время матчей за сборную Россию у меня не было.

— Контракт с «Торпедо» истекает после текущего сезона, неужели из-за океана никто не выходил на связь с вами?

— На этот случай у меня есть агент, который будет в первую очередь заниматься вопросами, если ко мне возникнет конкретный интерес из Северной Америки. Сейчас идет сезон КХЛ, а в расположении сборной вообще ни о чем кроме игр не думаешь. Какие тут могут быть встречи и переговоры?

— Прошлой весной Бабаев утверждал, что вы хотите попробовать свои силы в НХЛ.

— Такое желание у меня было и сейчас никуда не делось. Считаю, что стоит попытаться проявить себя на более высоком уровне. Совершенно нормально, когда человек к чему-то стремится. Посмотрим, какие появятся возможности позднее, и уже от них будем отталкиваться.

— Ваш друг Илья Любушкин, с которым вы играли вместе еще по детям, зазывал в «Аризону»?

— Если бы он там определял состав, то мог бы меня уже давно к себе взять (смеется). Я общаюсь не только с ним из ребят, играющих сейчас в НХЛ. Все хотят, чтобы как можно больше соотечественников получили шанс там закрепиться. Если у них что-то будут спрашивать в их клубах, то, надеюсь, ничего плохого обо мне не скажут.

— Летом вы же катались вместе с Капризовым.

— Попросил его записать видео, как я ему отдаю передачи на гол, и отправить куда надо (смеется).

— Предположим, что весной вам предложат в КХЛ контракт на два года с большой зарплатой. Все равно поедете в Северную Америку?

— Самым главным в работе, как и в жизни, всегда остается вопрос выбора. Изначально ты не знаешь, что будет для тебя лучше или хуже. Но если посмотреть на мои переходы за время выступления в КХЛ, то можно понять, что я не готов сидеть на одном месте. Хочется попробовать для себя что-то новое. Поэтому ответ на ваш вопрос очевиден.

Успех в «Торпедо»

— Нынешний сезон для вас складывается великолепно. Можете объяснить, за счет чего, есть какая-то фишка?

— Существуй она в реальности, то я бы с первого сезона ее использовал. К своим лучшим результатам все хоккеисты приходят одинаково — за счет работы и старания. На этом пути больше препятствий, чем даже мы сами думаем. Есть много важных факторов, но я не считаю свою высокую результативность большим успехом.

— Разве 58 очков в 54 матчах — скромный показатель?

— На данный момент это неплохой результат, но всегда приятнее, когда ты выигрываешь что-то значимое вместе с командой. Тогда можешь считаться суперзвездой. Я же себя таким человеком не считаю.

— Как заиграть на высоком уровне человеку со столь скромными габаритами (174 см и 77 кг)? Линус Умарк говорил, что в него никто не верил, и это стало большой мотивацией.

— Моя личная работа над собой. Я никогда не считался игроком, в котором видели будущую звезду. Это шло с самого детства. Был где-то по серединке, спокойно и тихо работал, ожидая своего шанса. Ставил цели и постепенно к ним двигался. Сейчас много обсуждают мои клубные рекорды, нагнетают ажиотаж. Но я совершенно не изменился. Как был, так и остаюсь на протяжении всей карьеры обычным, простым парнем.

— Пришла пора более активно вести свой Instagram, а то про вас совсем мало знают.

— Всего должно быть понемногу. Мне не очень нравится ажиотаж вокруг моей персоны — бомбардир, сколько очков набрал, рекорды. С одной стороны, это приятно, но в последнее время пошел перебор. Вот если бы был звездой, регулярно побеждал на чемпионатах мира и брал кубки, то даже сам признал, что это круто. Но пока я обычный хоккеист, который только стремится к большим победам.

— Резкий прогресс в вашей карьере начался именно в «Торпедо». Главный тренер Дэвид Немировски — тот специалист, который смог вас раскрыть?

— На хороший уровень я начал выходить еще в «Адмирале», где провел полтора сезона после перехода из «Сибири». Немировски там был спортивным директором. Команду же тренировал Александр Андриевский, и с ним мы неплохо сработались. Хорошее для меня было время, если не брать момент, когда в клубе поменялось руководство. «Торпедо» — новая ступень в моем развитии.

— В «Торпедо» вам развязали руки, не заставляя уделять основное внимание обороне, как было в ЦСКА и «Сибири».

— Я с этим согласен. Ранее меня ставили в третье-четвертое звенья. На льду я проводил не так много времени, но свою работу тоже делал нормально. Мне самому хотелось достичь чего-то большего, поэтому затем и последовали переходы. Хотя я мог остаться и еще долго играть в третьем звене. Но я не тот человек, которого устраивает спокойное пребывание в зоне комфорта.

Партнеры

— В свое время меня удивило, что руководство «Сибири» спокойно с вами рассталось, ведь в отличие от ЦСКА состав у нее был совсем скромный.

— Это уже в прошлом. Но я ждал и хотел от себя большего. Наверное, так думало и руководство. Были тогда определенные причины, мне давали мало игрового времени.

— Сейчас уже можно сказать, что вы не подошли главному тренеру Андрею Скабелке.

— Было такое. Но расстались мы спокойно.

— Вы неконфликтный человек. Ситуацию прошлым летом, когда у вас не получилось сразу договориться с «Торпедо», восприняли негативно?

— Из-за нее лето получилось тяжелым. Со всех сторон много чего тогда было. Никто не понимал, что происходит. Я же еще раньше хотел подписать контракт с «Торпедо». Вмешались кое-какие моменты. Но в итоге все сложилось хорошо. Среди болельщиков были разговоры, что я не хотел оставаться в Нижнем Новгороде. Это не так. Я стремился попробовать свои силы в НХЛ. Вопрос о том, что мне хотелось любой ценой уйти из «Торпедо», лишь бы за него играть, не стоял.

— Год назад у вас был ужасный показатель полезности — «-16», сейчас «+6». Что изменилось в игре?

— Было много матчей, когда мы, уступая в одну-две шайбы, меняли вратаря на полевого игрока и пропускали в пустые ворота. Но другая часть «минусов» была связана с тем, что наше звено больше было нацелено на атаку, вследствие чего команда получала много голов. Это никому не нравилось.

Ребята, с которыми я играл, ушли в другие команды. Теперь у меня совершенно другое звено с Энди Миле и Иваном Чеховичем. Лично я стал больше уделять внимания данному аспекту и кое-что в этом году поменял в своей игре.

— Вы вместе с Миле уже играли два года назад?

— Да, его возвращение помогло мне прибавить. Я следил за новостями, хотя тогда еще не подписал новый контракт с «Торпедо», и обрадовался, когда Энди вернулся в команду. В моем случае этот факт ускорил переговорный процесс.

— Другой ваш партнер Чехович стал одним из открытий чемпионата и вместе с вами получил вызов в сборную России.

— Причина не во мне. Ваня — хороший игрок и не зря был задрафтован «Сан-Хосе». Нам удалось быстро найти с ним взаимодействие. Обговариваем какие-то моменты в матчах и на тренировках. Каждый понимает, что надо сделать. Мне повезло с партнерами, поэтому я и набрал столько очков. Особенного секрета нет.

— Легионеры «Торпедо», игравшие раньше в НХЛ, считают, что вы бы могли себя там проявить?

— Такие разговоры иногда ведутся. Мы недавно на выезде играли с Серегой Гончаруком на PlayStation в NHL-2019. Кричали слишком громко и к нам постучался в номер Крис Уайдмэн, поинтересовался, что мы делаем. Я нашел его в составе «Оттавы» и даже забил им гол. Посмеялись, пообщались на тему, мог бы я сам забить в реальной жизни в НХЛ. Но если ты не попробуешь, то никогда этого не узнаешь.

Несостоявшаяся встреча с Хабибом

— Вы уверены, что после «Торпедо» сможете заиграть в команде с более строгим стилем, ведь в ЦСКА и «Сибири» смотрелись не столь ярко?

— Да, просто со стороны кажется, что нам в «Торпедо» больше дозволено. На самом деле я не могу стоять на чужой синей линии и только в атаке играть. Всем бы так хотелось, но на серьезном уровне этого делать нельзя. Ранее я вызывался в сборную России, когда там работали Илья Воробьев и Алексей Кудашов. Они никаких вольностей нам не позволяли. У меня с ними все было нормально. Подстроиться под другой стиль мне сложности не составит.

— Я видел, что «Торпедо» сфотографировалась в Нижнем Новгороде с Хабибом Нурмагомедовым. Хоть в шутку перевели его в партер?

— Нет, я вообще не пришел во дворец.

— Как же так?

— Там был день каких-то боев, нам сказали, что Хабиб придет и даже подготовили для него именной свитер «Торпедо». Но конкретного времени не обозначили. У нас была тренировка, а на следующий день игра. Те ребята, кто пошел, сидели в раздевалке три-четыре часа в ожидании. Я заранее прочитал эту ситуацию и решил не ехать во дворец, чтобы отдохнуть дома и подготовиться как следует к матчу. Сказали бы нам, что Хабиб точно будет в три часа, то я бы пообщался с ним с удовольствием и сфотографировался.

— Попадание в сборную на Евротур для вас событие?

— Я не звездный игрок, чтобы воспринимать этот турнир как второстепенный и ждать только Олимпиады или чемпионата мира. Любой матч в свитере с гербом на груди для меня честь еще с тех пор, как я ездил в юниорскую сборную. Позитивные эмоции и память на всю жизнь. Где еще можно получить международный опыт? Разве только на чемпионате мира, куда еще нужно пробиться.

— В качестве капитана сборной и самого опытного игрока в раздевалке могли повысить голос на огромных Алексеева или Бардакова?

— Для того чтобы что-то поправить в игре, есть тренеры. Мне на надо повышать голос и кому-то выговаривать. У всех ребят здесь одна цель. Иногда что-то не получается. Но жестко кому-то предъявлять за ошибку — в сборной так делать не следует.

— Что было интересным для вас в работе с Игорем Ларионовым?

— Я с ним только познакомился. Он — легенда, добился многого в своей игровой карьере. Работает и общается очень профессионально. Я читал интервью ребят, ездивших с ним на МЧМ, и то, как они о нем отзывались. Все были готовы биться за своего тренера. Когда узнал Ларионова поближе, то понял, что эти слова — правда.

Дамир Жафяров

Родился 17 марта 1994 года в Москве.

Нападающий. Воспитанник московской школы «Русь».

Выступал за «Кузнецких медведей» (МХЛ, 2011-2014), «Металлург» Нк (2012-2014), ЦСКА (2014/15), «Сибирь» (2015-2016), «Адмирал» (2016-2018), «Торпедо» (2018 — н. в.).

Бронзовый призер МЧМ (2014).