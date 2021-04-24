ЦСКА сравнял счет в матче с «Авангардом» за полсекунды до конца игры
19:31
Защитник ЦСКА Мэт Робинсон сравнял счет в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда».
34-летний канадец отличился при игре «6 на 4» за полсекунды до конца третьего периода, сделав счет 3:3. У «Авангарда» за поножку был удален Вилле Покка.
Напомним, счет в серии — 2-1 в пользу «армейцев».
60` Робинсон за 0,02 до сирены сравнивает счет — 3:3 pic.twitter.com/wWfd4PtcuK— ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 24, 2021
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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