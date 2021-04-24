ЦСКА сравнял счет в матче с «Авангардом» за полсекунды до конца игры

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон сравнял счет в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда».

34-летний канадец отличился при игре «6 на 4» за полсекунды до конца третьего периода, сделав счет 3:3. У «Авангарда» за поножку был удален Вилле Покка.

Напомним, счет в серии — 2-1 в пользу «армейцев».

60` Робинсон за 0,02 до сирены сравнивает счет — 3:3 pic.twitter.com/wWfd4PtcuK — ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 24, 2021

«СЭ» ведет трансляцию матча «Авангард» — ЦСКА