Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

ЦСКА сравнял счет в матче с «Авангардом» за полсекунды до конца игры

19:31
24 апреля. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА — 3:3. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 апреля. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА — 3:3. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон сравнял счет в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда».

34-летний канадец отличился при игре «6 на 4» за полсекунды до конца третьего периода, сделав счет 3:3. У «Авангарда» за поножку был удален Вилле Покка.

Напомним, счет в серии — 2-1 в пользу «армейцев».

«СЭ» ведет трансляцию матча «Авангард» — ЦСКА

Опрос

проголосовало: 18655
Все опросы
Кто выиграет Кубок Гагарина-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
«Зенит» разгромил «Ротор» на своем поле
«Авангард» выиграл у ЦСКА и сравнял счет в серии Кубка Гагарина
Одна из лучших волейболисток России отказалась от Олимпиады в Токио. Что произошло?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры