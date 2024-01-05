Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:42

ЦСКА — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЦСКА и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене» 5 января и завершилась победой хозяев — 3:1

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У ЦСКА отличились Михаил Григоренко и Владислав Каменев, который оформил дубль. Единственную шайбу «Спартака» забросил Павел Порядин.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Артур, Ахметов, Педро, Нино... «Зенит» разбушевался в стремлении обойти «Краснодар»
Баскетболист «Барнаула» Петухов упал с моста в Красноярске
СМИ сообщили о тяжелых потерях в украинской армии из-за контратак ВС России
Четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край
Во Франции связали смерть почти 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии
Глава МВД Ирана сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане лиц
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Локомотива» Никитин: «На характере победили СКА. Без этого такого соперника не обыграть»

Минское «Динамо» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 48 30 18 66
2 Сал. Юлаев 46 29 17 61
3 Авангард 45 29 16 61
4 Автомобилист 49 27 22 59
5 Лада 48 24 24 58
6 Трактор 48 26 22 57
7 Ак Барс 46 26 20 54
8 Сибирь 48 21 27 51
9 Амур 46 20 26 48
10 Нефтехимик 48 19 29 47
11 Барыс 47 16 31 39
12 Адмирал 46 14 32 38
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 31 15 66
2 Спартак 48 30 18 66
3 СКА 47 31 16 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 46 28 18 59
6 ЦСКА 46 24 22 52
7 Северсталь 47 22 25 51
8 Динамо Мн 45 19 26 43
9 Витязь 47 15 32 36
10 Куньлунь РС 47 15 32 36
11 Сочи 48 14 34 34
Результаты / календарь
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 3 ОТ
5.01 14:30
Трактор – Барыс
 5 : 1
5.01 17:00
СКА – Локомотив
 1 : 2
5.01 17:00
Северсталь – Витязь
 4 : 3
5.01 17:00
Сочи – Автомобилист
 1 : 4
5.01 17:00
Ак Барс – Адмирал
 2 : 1 ОТ
5.01 17:00
Нефтехимик – Металлург Мг
 2 : 1 ОТ
5.01 17:30
ЦСКА – Спартак
 3 : 1
5.01 19:30
Динамо Мн – Амур
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости