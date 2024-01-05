ЦСКА — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене» 5 января и завершилась победой хозяев — 3:1

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У ЦСКА отличились Михаил Григоренко и Владислав Каменев, который оформил дубль. Единственную шайбу «Спартака» забросил Павел Порядин.