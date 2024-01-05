Минское «Динамо» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Минске 5 января и завершилась победой гостей — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За клуб из Минска в основное время голы забили Сэм Энэс и Андрей Стась. У хабаровской команды отличились Анатолий Никонцев и Артур Гиздатуллин. В овертайме победную шайбу забросил Александр Брынцев.