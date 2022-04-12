ЦСКА и СКА назвали стартовые составы на шестой матч серии полуфинала Кубка Гагарина

Стали известны составы ЦСКА и СКА на шестую встречу в рамках финальной серии плей-офф Западной конференции. Игра состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19.00 (мск).

Состав ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн)

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников

Киселевич — Диц, Окулов — Каменев — Григоренко

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин

Грудинин, Карнаухов — Абрамов — Гуськов, Панкратов.

Состав СКА:

Юханссон (Самонов)

Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Бардаков — Бурдасов

Камалов — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев

Фальковский — Лехтонен, Тимкин — Цицюра — Волков

Солянников, Кетов — Хуснутдинов — Комаров, Зыков.

В серии до четырех побед ведет СКА со счетом 3-2 в противостоянии с ЦСКА.