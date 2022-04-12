ЦСКА и СКА сыграют в шестом матче финала Западной конференции КХЛ в 19.00

Во вторник, 12 апреля, ЦСКА на своем льду примет СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Счет в противостоянии 3-2 в пользу армейцев из Санкт-Петербурга.

Команды по очереди обмениваются победами в первые четыре игры, однако теперь СКА ведет в серии благодаря двум победам кряду с одинаковым счетом 3:2.

Самый результативный игрок СКА: Никита Гусев, набравший 16 (7+9) очков в 14 встречах. У ЦСКА это форвард Максим Соркин, на счету которого 10 (6+4) в 13 матчах.

Следить за матчем ЦСКА — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.