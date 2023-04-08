СКА забросил две шайбы за 17 секунд в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина с ЦСКА

Хоккеисты СКА забросил две шайбы за 17 секунд в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина с ЦСКА.

Во втором периоде при счете 1:0 в пользу московской команды игрок СКА Степан Фальковский сравнял счет, когда на табло было время 18:38, а через 17 секунд (18:55) Александр Волков удвоил преимущество клуба из Санкт-Петербурга.

Счет в игре после второго периода 2:1 в пользу СКА. В серии до четырех побед ведет ЦСКА — 2-1.